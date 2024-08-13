Pizza Kutusundan Uyuşturucu Çıktı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ikametin mutfağında yaptığı aramada pizza kutusunun altında bonzai ele geçirdi.

Operasyon, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri ismi ve ikamet adresi belirlenen Y.C. isimli şahsı takibe aldı. 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada mutfak tezgahı üzerinde bulunun pizza kutusunun altında bin 537 gram bonzai maddesi, 250 ml aseton sıvısı ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA