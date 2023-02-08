CHP'yi yalanlamak için ABB'nin iş makinelerini mi çıkardılar? AKP'li Binali Yıldırım: Ben burada CHP'li belediyenin çalışanını görmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Hatay Havalimanı’nın onarımına ilişkin yaptığı duyuruyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının ardından AKP cenahından yalanlama çabaları gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Siz kimsiniz” diye çıkışarak CHP’li belediyelerin havalimanı onarımını yapmadığını ileri sürdü. Ardından da sahneye AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çıktı.

YILDIRIM: BEN BURADA CHP VEYA CHP’YE AİT BİR BELEDİYENİN ARAÇLARINI GÖRMEDİM

Çalışmaların sürdüğü Hatay Havalimanı’na giden Binali Yıldırım, “Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanlarının görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim." dedi.

YAVAŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğle saatlerinde havalimanında yapılan çalışmaların fotoğraflarını paylaşıp “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş’ın paylaştığı fotoğraflarda belediyeye ait araçlar gözüküyordu.

Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık.



Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor. pic.twitter.com/GkpgHFMgQd — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 8, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem