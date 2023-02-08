Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar'

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem, 10 ili yerle bir etti. Depremin etkilediği illere giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti yardım çalışmalarına destek verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak verilen destekleri aktardı ve "gelsinler tutuklasınlar" diyerek meydan okudu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle oldu:

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.



Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.

Biz bu enkazı kaldırırız.

Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.