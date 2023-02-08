Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak meydan okudu. Kılıçdaroğlu, "biz bu enkazı kaldırırız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar'

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem, 10 ili yerle bir etti. Depremin etkilediği illere giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti yardım çalışmalarına destek verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak verilen destekleri aktardı ve "gelsinler tutuklasınlar" diyerek meydan okudu.

Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildilerErzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildilerGüncel

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle oldu:

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar' - Resim : 2

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar' - Resim : 3

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar' - Resim : 4

Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar' - Resim : 5

Biz bu enkazı kaldırırız.

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe paylaşımlar: 'Gelsinler tutuklasınlar' - Resim : 6

Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.

 

 
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Bekir Bozdağ'dan 'ihmali olan hesabını verecek' açıklaması Bozdağ'dan 'ihmali olan hesabını verecek' açıklaması
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var? Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var?
Deprem bölgesine yardım götüren 5 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti Deprem bölgesine yardım götüren 5 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!