Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra SPK'ya gideceğini duyurdu. Bu tweete cevap olarak Erzurumspor hesabından; "Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK'sı ya" cevabı verildi.
1. Lig'de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan BB Erzurumspor'un sosyal medya ekibinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konusundaki; "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" mesajına yanıt verildi.
Mesajda "Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK'sı ya" yazıldı. Tweet kısa süre içerisinde silinirken bir vatandaş da yazılana tepki gösterdi.
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