Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra SPK'ya gideceğini duyurdu. Bu tweete cevap olarak Erzurumspor hesabından; "Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK'sı ya" cevabı verildi.

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Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler

1. Lig'de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan BB Erzurumspor'un sosyal medya ekibinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konusundaki; "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" mesajına yanıt verildi.

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Mesajda "Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK'sı ya" yazıldı. Tweet kısa süre içerisinde silinirken bir vatandaş da yazılana tepki gösterdi.

Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler - Resim : 2

Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler - Resim : 3

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