Erzurumspor hesabından Kılıçdaroğlu'na skandal mesaj: Apar topar sildiler

1. Lig'de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan BB Erzurumspor'un sosyal medya ekibinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konusundaki; "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" mesajına yanıt verildi.

Mesajda "Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK'sı ya" yazıldı. Tweet kısa süre içerisinde silinirken bir vatandaş da yazılana tepki gösterdi.