Hatay'da depreme yakalanan futbolcu kabusu anlattı: Yatağıma sarılıp bekledim

Kasımpaşa forması giyen Bahoken, Hatay maçı için gittikleri şehirde depreme yakalanma anını anlattı. 30 yaşındaki futbolcu, "Bazıları çıplak ayakla çıktı. Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde gerçekten ölebilirdik." dedi.

Son Güncelleme:
Hatay'da depreme yakalanan futbolcu kabusu anlattı: Yatağıma sarılıp bekledim

10 ilimizi vuran depreme Hatay'da yakalanan Kasımpaşalı futbolcu Stephane Bahoken, maç için gittikleri şehirde depreme yakalanma anlarını anlattı.

"ODAMDAKİ DOLAPLAR VE PENCERELER KIRILMAYA BAŞLADI"

Depremde çok korktuğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Sabah saat 4 civarında otel sallandı. Uyuyordum ve birden yatağımın sallandığını fark ettim. Odamdaki dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı. Her geçen saniye depremin şiddeti arttı. Bir dakikadan daha az sürmüş olmalı ama en az 5-6 dakika sürmüş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"BU DEPREMDE GERÇEKTEN ÖLEBİLİRDİK"

Ölüme çok yaklaştığını belirten Bahoken, "Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için şanslıydık. Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Tüm eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte hareket ettim. Bazıları çıplak ayakla çıktı. Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde gerçekten ölebilirdik. Ölümü ucuz atlattık." dedi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Amazon, depremzedeler için yardım çalışması başlattı Amazon, depremzedeler için yardım çalışması başlattı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
Sahte AFAD sitesine dikkat: Yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini topladılar! Sahte AFAD sitesine dikkat: Yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini topladılar!
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı