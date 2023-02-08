Amazon, depremzedeler için yardım çalışması başlattı

Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, Kızılay ile diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçildiği bildirildi.

Bağışlanan yardım malzemelerini şirketin İstanbul'daki lojistik merkezinden depremden etkilenen bölgelere göndermeye hazırlanıldığı kaydedilen açıklamada, mağdurların sadece deprem ile değil soğuk kış şartlarıyla da mücadele ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, ilk gönderimlerin yarın başlayacağı ifade edilerek, bağışların battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç maddelerini içerdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Amazon'un Türkiye'de yaklaşık 2 bin çalışanı olduğu ve depremden etkilenen bölgelerde tesisi bulunmadığı belirtildi.

Amazon üzerinden depremzedelere yardım göndermek için tıklayın