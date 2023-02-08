Bakan Varank: Sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniye gönderiyor, Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun göstergesi

Depremdeki son duruma ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepki çeken ifadeler kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem ile ilgili açıklamasını iktidar propagandasına dönüştürdü. 10 ilde binlerce yurttaş hayatını kaybetmişken, on binlercesi yardım beklerken "Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz” diyen Varank, Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunu öne sürdü.

Maraş merkezli pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde şu ana kadar binlerce yurttaş hayatını kaybederken, 10 ildeki deprem bölgelerinde halen on binlerce yurttaş yardım bekliyor.

Depremdeki son duruma ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepki çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında iktidarı öven Varank “Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Devam eden Varank, "Uşak’taki üreticilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi bölgeye gönderiyor. Bu da aslında Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunun göstergesi. Türkiye’yi üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda hükûmet olarak desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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