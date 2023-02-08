Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!

Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum Deprem Özel" programının konuğu Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Şengör, Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Şengör, İstanbul’da da aynı büyüklükte depremin yaşanacağını ifade etti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Büyük depremin ikinci gününde ise bilanço daha da ağırlaşıyor.

Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum Deprem Özel" programının konuğu Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Şengör, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Şengör, İstanbul’da da aynı büyüklükte depremin yaşanacağını ifade etti.

Candaş Tolga Işık'ın “Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul’da deprem oldurur mu? İstanbul’da bir şeyi tetiklemesine gerek var mı depremin?” sözlerine Prof. Dr. Celal Şengör, “İstanbul’da deprem zaten olacak. İstanbul’da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüğüydü. Sonra Kumburgaz’daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar o zaman belki 7,2 olabilir. Ama emin değiliz. Mesela, 1766 depremi… Önce bir parçayı kırmıştı birkaç ay sonra öteki parçayı kırmıştı” şeklinde yanıt verdi.

“TABİATLA İNATLAŞMANIN ANLAMI YOK”

“Yani burada tabiatla inatlaşmanın anlamı yok” diyen Celal Şengör, “Tabiat bizden güçlü bunu anlamamız lazım. Palavrayla da tabiatın önüne geçemeyiz. Dolayısıyla işi ciddiye almalıyız. Devlet vatandaşı eğitmek zorunda. Benim son senelerde gördüğüm devlet tam tersini yapıyor. Gerekli dersleri kaldırıyor çünkü kendisi de bilgisiz” ifadelerini kullandı.

Celal Şengör, Candaş Tolga Işık’ın “Bir meslektaşınız dün İstanbul’da deprem olmayacak dedi gördünüz mü?” sorusuna ise “O benim meslektaşım olamaz” şeklinde yanıt verdi.

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