Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bulundu

Antakya Atatürk Caddesi Ovalı Apartmanı'ndan çıkarılan 1 yaşındaki Süleyman kayboldu. 2 gün aranan Süleyman'ın bulunduğunu anne Sema Alpaslan duyurdu.

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Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bulundu

Antakya Atatürk Caddesi Ovalı Apartmanı'ndan çıkarılan 1 yaşındaki Süleyman Ali Alpaslan, 2 gün süren aramanın ardından annesine kavuştu. Minik Süleyman'ı binadan çıkaran kurtarma ekibi, komşusu olduğu söyleyen bir aileye teslim ettiğini söyledi. Ancak aile böyle bir komşuları olmadığını söylemişti. Anne Sema Alpaslan minik Süleyman'ı sosyal medyada aramaya başlamıştı. Süleyman'a ulaşılması için Müge Anlı da seferber olmuştu.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bulundu - Resim : 1

Dün akşam saatlerinde anne Alpaslan, Süleyman'ın bulunduğu haberini verdi. Haber binlerce kişi tarafından paylaşılırken, umut da doğurdu.

İşte annenin o paylaşımı:

Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bulundu - Resim : 2

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