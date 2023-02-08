Deprem bölgesine yardım götüren 5 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye yaşanan depremlerle felaketi yaşarken bugün acı üstüne acı bir olay yaşandı. Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan kamyonetin, tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 çocuk babası Celal Yalçın'dan acı haber geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden 5 çocuk babası Celal Yalçın, gönüllü olarak İstanbul'da deprem bölgesi için toplanan yardım kampanyasına katıldı.

DEPREM İÇİN YARDIM GÖTÜRÜRKEN CAN VERDİ

Toplanan yardımlar kamyonete yüklendi ve deprem bölgesine ulaştırılması için yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, gece saatlerinde Niğde-Mersin-Adana Otoyolu’nda tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Cüneyt K. yaralandı, Celal Yalçın hayatını kaybetti. (İHA)