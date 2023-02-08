Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi ve binlercesinin de yaralanması ile sonuçlandı. İnsanlar ailelerini, arkadaşlarını, yakınlarını ve evlerini kaybetmişken tüm Türkiye yardım etmek için seferber oldu.