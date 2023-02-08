Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 10 ili yerle bir etti. Depremden etkilenen iller için yardım kampanyaları başlatılsa da, kampanya kolilerinden çıkanlar pes dedirtti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi ve binlercesinin de yaralanması ile sonuçlandı. İnsanlar ailelerini, arkadaşlarını, yakınlarını ve evlerini kaybetmişken tüm Türkiye yardım etmek için seferber oldu.
Belediyeler ve sosyal yardım kuruluşlarının çağrısıyla deprem bölgesine gönderilmesi için giysi, yiyecek ve yakacak toplanmaya başlandı. Ancak "yardım" adı altında getirilen bazı giyim malzemeleri görenleri pes ettirdi.
Kışın en çetin günlerinde insanlar bir battaniyeye muhtaçken fantezi gecelik, topuklu ayakkabı, deri mini etek ve aslan kostümü gibi ürünlerin "yardım" olarak bağışlanmasına tepki yağdı.
İşte yardım kolilerinden çıkan ve vicdanları yaralayan o giysiler: