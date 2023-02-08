Vedat Milor'dan depremzedeler için çağrı: Yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek

Pazartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte yıkıma ve binlere kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Can kaybının artmasından endişe edilirken tüm Türkiye depremzedelere yardım edebilmek için seferber oldu.

VEDAT MİLOR: YEMEK SEKTÖRÜNÜN İNİSİYATİF ALMASI GEREK

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, bir Twitter kullanıcısının "Mutfağı olan tüm işletmeleri, şefleri bir tas çorba çıkartmak için afet bölgesine bekliyorum. Bölgede her gün 7 milyon kişi ye yemek çıkması lazım" paylaşımı üzerine sosyal medya üzerinden yemek sektörüne depremzedeler için çağrıda bulundu.

Depremzedelere yardım için arkadaşlarıyla çözüm aradıklarını ifade eden Vedat Milor, "Bu konuda yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek. Dün iki arkadaşımla neler yapabileceğimizi tartıştık. Oradaki durumu ve ihtiyacı tam olarak anladıktan sonra biz de girişimde bulunacağız. Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim" diye yazdı.

Milor, "Gördüğüm temel sorun şu: Bölgeye giden çok şey var ama oradaki organizasyonun ayrıca bunlarla başa çıkması başlı başına bir iş. O yüzden yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli. İlk günden deprem bölgesine ulaşan dernekler ve aşçılar var" ifadeleriyle yardımların doğru koordine edilmesi gerektiğine dikkat çekti.