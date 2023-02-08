Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız'

Kahramanmaraş'taki depremlerde milyonlarca yurttaş canı ile uğraşırken; AKP ve kurmayları siyasi hedeflere hareket etmeye devam ediyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye, İskenderun Limanı'nı onarmaya başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Oktay şunları söyledi:

"Köylere helikopterlerle yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

Sahayı etkileyecek kapalı yolumuz yok. Havalimanıyla ilgili son derece çirkin bir şekilde siyasi amaçlı açıklama vardı ama biz ilk günden beri yapıyoruz. Hatay Havalimanı'nda da onarım devam ediyor. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğal gaz vermeye başlayacağız. Akaryakıtla ilgili çok yoğun bir sıkıntı yaşamadık ama bir gün tedbirli davrandı. Yolun açılmasıyla beraber sorunumuz kalmadı.

Bizimle görüşmek isteyenleri yoğunluğumuza rağmen kapımızı açtık. Zaten bu kapı milletin kapısıdır. Tüm bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaştık. Buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün sahada bu kadar insanın alın terinden bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun.

"SİZ KİMSİNİZ HAVALİMANINDA ÇALIŞMA YAPACAKSINIZ?"

Havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın. Son derece seviyesiz. Kendileriyle görüşmem de de özellikle ifade etmeme rağmen son derece dikkatli davranılmasına rağmen çok basitçe iddialarla siyaset yapılamaz.

Siz kimsiniz ne olduğunuz zannediyorsunuz. 85 milyondan farklı mısınız? Devletin yapamadığınız belediyeden gelen bir tane araç yapacak. Bu kadar mı acizleştiniz. Adana'da da gördük bunları. Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız.

Kimsenin nazıyla niyazıyla uğraşacak değiliz. İş makinelerini dışarıda bırakıyorsunuz diyorlar. Külliyen yalan. Burada 100 bin kişi emek veriyor. Nasıl birlik beraber oluruz diye destek vereceklerine.. Gidip orada birkaç araçla moloz toplayıp... Ona da biz davet ediyoruz. Afet zamanı.

İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Bir taraftan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bir an önce söndürülmesiyle alakalı itfaiye ekiplerini davet ediyoruz. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu da davet eden biziz. 40 tane aracın yarısından fazlası Adana Orman Müdürlüğü'nün. Birçok Belediye var yine. İstanbul Belediyesi'nin de var. Orada aracın fotoğrafını çekip, hem de drone ile çekip sonra biz söndürdük denmez. Bütün yüreğimizi açtık. Sizi ağırladık, bütün nezaketimizle. Zerre bilgi saklamadık. Bundan sonra bu tür yaklaşımlar... Ülkede seçim olabilir ama şu dönem siyaset yapma döneminde değiliz.

Her bir bölgede yüzleri demiyorum binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyoruz. Tüm gücümüzle müdahale ediyoruz. Şimdi bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Katkı sunacağınız bir şey varsa söylerseniz değerlendiririz. Her yaptığınız işi fotoğraf çekip paylaşırsanız sosyal medyadan milletimiz bunu ödetir size.

Dezenformasyon ile ilgili bir şey varsa bunun gereğini de yapacağız. Tüm bunları kınıyorum. Umarım bütün bunlar bugün itibariyle son bulur."

SURİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Suriye'de bazı yollar tahribat var. Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu insani bir durum siyasi bir durum değil. diğer taraftan uluslararası toplum tarafından bir yardım talebi geldiği zaman orada da kolaylaştırıcı talebimizi üstleniyoruz. Hava sahamızı açıyoruz. Bazı uçaklarla yardımların bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı Suriye'ye geliyor. Suriye'ye gönderilmesi konusunda yardımcı oluyoruz'' ifadelerini kullandı.