İYİ Parti Milletvekili'nden Erdoğan'a açık çağrı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'tan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrıda bulundu.

İYİ Parti Milletvekili'nden Erdoğan'a açık çağrı

Türkiye Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken; depremden etkilenen birçok yerleşim birimine henüz yardım ulaşmadı. 

ERDOĞAN'A AÇIK ÇAĞRI

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara seslendi.

Dikbayır şunları söyledi: ''Kahramanmaraş Elbistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlara sesleniyoruz. Şu anda Elbistan'da ve deprem bölgesinde hava eksi 2 derece. Bu soğukluk eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Evsiz kalan vatandaşlarımız kendi imkanları ile yaptıkları naylon çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar. Acilen hem de çok acilen prefabrik köy kentler ve konteyner kentler kurulmasını talep ediyoruz. Bunların içerisinde ısıtıcıları, mutfakları ve banyoları olan prefabrik kentler kurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca Kızılay'ın Malatya'da konteryner fabrikasını tam kapasite çalıştırıp ki bu fabrika günde 200 konteyner üretebiliyor. Bu fabrikayı da tam kapasite çalıştırıp, deprem bölgelerine acilen bu konteynerların gönderilmesini talep ediyoruz. 

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