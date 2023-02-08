Kılıçdaroğlu'ndan internet kısıtlamasına tepki: Kalbiniz mi kurudu sizin?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saklamaya çalıştıkları her şeyi ama her şeyi biliyorum. Onların açıklama yapması gerekir. Ama tekrar ediyorum, her şeyi biliyoruz." dedi

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Kılıçdaroğlu'ndan internet kısıtlamasına tepki: Kalbiniz mi kurudu sizin?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeleri kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada Twitter'a getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi.

Halk TV'de canlı yayına bağlanan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Ülkeyi yönetemiyorlar. Bu saray iktidarı interneti yavaşlatarak ne elde etmeyi bekliyor? Depremi mi unutturacaksın vatandaşa? İnternet olmazsa yardım ekipleri hemen mi gelecek? Yaralılar mı kurtulacak? Enkazlar mı kalkacak? Bırakın bu saçmalıkları da interneti geri getirin.

Gerçekten de aklını yitirmiş bunlar. Sosyal medya sayesinde insanlar yardım çığlıklarını duyuruyorlar. Bu yardım çığlıklarının kesilmesi demek. Allah aşkına, kalbiniz mi kurudu sizin? Nedir bu? Kimden nasıl intikam almaya çalışıyorsunuz?

Bu rezalete derhal son verilmesi gerekir. Saklamaya çalıştıkları her şeyi ama her şeyi biliyorum. Onların açıklama yapması gerekir. Ama tekrar ediyorum, her şeyi biliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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