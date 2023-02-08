Gökhan Zan: Kepçeler 2 gündür burada boş boş duruyorlar

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin vurduğu kentte kepçelerin AFAD’dan talimat alamadıkları için 2 gündür iş yapmadan beklediklerini söyledi.

Gökhan Zan: Kepçeler 2 gündür burada boş boş duruyorlar

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin felaketinin yaşandığı kentte arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

FOX TV canlı yayınına bağlanan eski milli futbolcu Zan, AFAD’dan talimat bekleyen kepçelerin 2 gündür kentte hiçbir iş yapmadan beklediklerini söyledi. Zan, şöyle konuştu:

"2 gündür kepçeler buradaydı zaten. Ben yetkililerle, buradaki şoförlerle çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Yalvardım, ‘Neden çalışmıyorsunuz’ diye. Dedikleri şey, ‘Sadece bizi AFAD yönlendirebilir, onların dışında hareket edemeyiz’. Daha sonra bir başkasına ‘Ne zaman çalışacaksınız?’ diye sordum. ‘Kayıt yapmadan, bizi yönlendirmeden yapamayız’ diyorlar. Ya neyi bekliyoruz! Cesetleri toplamayı mı bekliyoruz!”

Gökhan Zan, arama-kurtarma çalışmalarının çok yavaş olduğunu ve organizasyonu daha hızlı yapmaları gerektiğini belirterek, “Burada boş boş duruyorlar. Gelsinler, burada çekim yapsınlar. İnsanlığa sığmıyor. Ben göçük altında olan ailelerin sesi olmaya çalışıyorum” dedi.

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