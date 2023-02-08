Adıyaman'da depremzedelerden Bakan Karaismailoğlu ve valiye tepki

Depremden etkilenen Adıyaman'da, çadır ve barınacak yer bulamayan depremzedeler geceyi ateş yakarak, enkaz başında geçirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları yetersiz. Arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı kentte halk iktidara tepki gösteriyor.

Sosyal medyada yayılan videoda birçok depremzedenin Ankara plakalı makam araçlarına tepki gösterdiği ve tekmelediği görülüyor. Araçta Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bulunduğu iddia edildi.

VALİ DE TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Enkaz başından ayrılmayan halk, çalışmaların yapılmaması üzerine Adıyaman Valiliğine yürüdü. Valilik binası önünde toplanan yüzlerce depremzede, kent valilisi Mahmut Çuhadur’u protesto etti. Yetkililer polis korumasında binadan çıkarıldı.

Çuhadur dün kendisine isyan eden depremzedelere gülerek yanıt vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem