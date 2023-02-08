Erdoğan ülkenin gördüğü en büyük felaket için yine 'kader' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki bir depremzedeye söylediği sözler büyük tepki çekti.

Son Güncelleme:

İş cinayetleri, yangınlar, seller, doğal tüm felaketleri 'kadere' bağlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce yurttaşın öldüğü ve on binlerce kişinin yaralandığı Kahramanmaraş'taki depremleri de boş geçmedi. 

Erdoğan: Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağızErdoğan: Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağızGüncel

YİNE KADER DEDİ 

Bölgede hala binlerce insanın enkaz altına bulunmasına rağmen devletin gerekli organizasyonu sağlayamadığı deprem bölgesinde, yurttaşlar çok zor günler yaşarken; Erdoğan ancak depremin 3. gününde bölgeye gitti. 

Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalarda yurttaşlardan 'sabır' isteyen Erdoğan'ın bir depremzedeye söylediği sözler tepki çekti. 

Erdoğan depremzedeye ''Olanlar hep oldu bunlar kader planının içinde olan şeyler'' sözlerini sarf etti. 

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyede Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyede
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?