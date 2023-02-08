Erdoğan ülkenin gördüğü en büyük felaket için yine 'kader' dedi

İş cinayetleri, yangınlar, seller, doğal tüm felaketleri 'kadere' bağlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce yurttaşın öldüğü ve on binlerce kişinin yaralandığı Kahramanmaraş'taki depremleri de boş geçmedi.

YİNE KADER DEDİ

Bölgede hala binlerce insanın enkaz altına bulunmasına rağmen devletin gerekli organizasyonu sağlayamadığı deprem bölgesinde, yurttaşlar çok zor günler yaşarken; Erdoğan ancak depremin 3. gününde bölgeye gitti.

Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalarda yurttaşlardan 'sabır' isteyen Erdoğan'ın bir depremzedeye söylediği sözler tepki çekti.

Erdoğan depremzedeye ''Olanlar hep oldu bunlar kader planının içinde olan şeyler'' sözlerini sarf etti.