Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyede

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış, başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

NE OLMUŞTU?

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmamıştı.

Kaynak: AA