Erdoğan: Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

Burada incelemelerini sürdüren Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

SIKINTILAR YOK DEĞİL

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını yürütmektedir. Tüm illerimzide bakan arkadaşlarımızla bu koordinasyonu yürütüyoruz. İlk gün tabi bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını da Çevre Şehircilik Bakanlığımız başlatacak.

Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsade edemeyiz. Buradan özellikle bir duyuru daha yapmak istiyorum. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmeler yaptık. Bu otellerde kalma arzusunda olan vatandaşlarımız olursa, bu otellere yerleştirmek istiyoruz. Şu anda ciddi sayıda oda kapasitesine sahibiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak. Her ildeki koordinasyon merkezlerimizi seferber olmuş durumdalar. Bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımmız hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek.

Bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında, yollarda sıkıntılar oldu. Onları da aşacağız. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız.

Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılacak olan açıklamalar dışında, provokatörlere fırsat vermemelerini özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokatörlere fırsat vermemelerini istiyorum.

Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Bu rakamı 10 bin olarak planladık.