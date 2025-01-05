CHP'li Belediyelere Borç Kıskacında Yazışmalar Ortaya Çıktı: Talepleri Bir Bir Reddetmişler

Hükümetin CHP'li belediyeleri SGK borçları üzerinden kıskaca almasının ardından, ABB ile SGK arasında yapılandırma ve mahsuplaşmaya yönelik yazışmalar ortaya çıktı. SGK'nin ABB'nin tüm yapılandırma taleplerini reddettiği, mahsuplaşma için ise sunulan 572 taşınmazdan yalnızca birinin kabul gördüğü anlaşıldı.

Son Güncelleme:
CHP'li Belediyelere Borç Kıskacında Yazışmalar Ortaya Çıktı: Talepleri Bir Bir Reddetmişler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları için harekete geçti. Bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile SGK arasında mahsuplaşma ve borç yapılandırmaya ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. SGK’nin belediyenin neredeyse tüm taleplerini reddettiği görüldü.

CHP'li Belediyelere Borç Kıskacında Yazışmalar Ortaya Çıktı: Talepleri Bir Bir Reddetmişler - Resim : 1

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ortaya çıkan belgeler ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “SGK’ye bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyonda, ‘Bunları silkeleyin’ diyerek CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” ifadelerinin doğruluğunu ortaya koydu.

CHP'li Belediyelere Borç Kıskacında Yazışmalar Ortaya Çıktı: Talepleri Bir Bir Reddetmişler - Resim : 2

TALEPLERE RET ÜSTÜNE RET

SGK’nin ABB’den gelen tüm yapılandırma taleplerini reddettiği görülürken, mahsuplaşma için ise 572 taşınmazdan yalnızca birinin kabul edildiği anlaşıldı.

ABB SGK’ye ilk talep yazısını 2 Ağustos 2024’te gönderirken, yapılandırma talepleri reddedildi. Yine aynı ayda bu kez belediyeden borcun bir kısmını ödeyerek geri kalan kısmını yapılandırma talebi geldi. Ancak SGK bunu da reddetti.

Talepleri sonuçsuz kalan ABB bu kez çareyi birçok AKP’li belediyeye sağlanan “Taşınmaz tahsisi yoluyla mahsuplaşma” yoluna gitmekte buldu. Ancak, belediyenin sunduğu 572 taşınmazdan yalnızca biri SGK tarafından kabul gördü.

SGK Düğmeye Bastı, Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bu Hataya Düşen YandıSGK Düğmeye Bastı, Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bu Hataya Düşen YandıEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine 'SGK Borcu' Üzerinden Yüklendi: 'Hizmet Yok, Borç Çok'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine 'SGK Borcu' Üzerinden Yüklendi: 'Hizmet Yok, Borç Çok'Güncel

Kaynak: Birgün

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) CHP Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş
Gülistan Doku Tam 5 Yıldır Kayıp Gülistan Doku Tam 5 Yıldır Kayıp
Audi'ye Binen Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve Bitiremedi Audi'ye Binen Ali Erbaş Vatandaşlara Ekmek Tavsiye Etti
Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Doğada Kendiliğinden Yetişiyor! Hasat Eden Paraya Para demiyor Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Doğada Kendiliğinden Yetişiyor! Hasat Eden Paraya Para demiyor