CHP'li Belediyelere Borç Kıskacında Yazışmalar Ortaya Çıktı: Talepleri Bir Bir Reddetmişler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları için harekete geçti. Bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile SGK arasında mahsuplaşma ve borç yapılandırmaya ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. SGK’nin belediyenin neredeyse tüm taleplerini reddettiği görüldü.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ortaya çıkan belgeler ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “SGK’ye bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyonda, ‘Bunları silkeleyin’ diyerek CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” ifadelerinin doğruluğunu ortaya koydu.

TALEPLERE RET ÜSTÜNE RET

SGK’nin ABB’den gelen tüm yapılandırma taleplerini reddettiği görülürken, mahsuplaşma için ise 572 taşınmazdan yalnızca birinin kabul edildiği anlaşıldı.

ABB SGK’ye ilk talep yazısını 2 Ağustos 2024’te gönderirken, yapılandırma talepleri reddedildi. Yine aynı ayda bu kez belediyeden borcun bir kısmını ödeyerek geri kalan kısmını yapılandırma talebi geldi. Ancak SGK bunu da reddetti.

Talepleri sonuçsuz kalan ABB bu kez çareyi birçok AKP’li belediyeye sağlanan “Taşınmaz tahsisi yoluyla mahsuplaşma” yoluna gitmekte buldu. Ancak, belediyenin sunduğu 572 taşınmazdan yalnızca biri SGK tarafından kabul gördü.

Kaynak: Birgün