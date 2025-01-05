SGK Düğmeye Bastı, Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bu Hataya Düşen Yandı

SGK yetkilileri, incelemelerin geriye dönük olarak emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yapılabildiğini, bu sürenin aşılması halinde zaman aşımının devreye gireceğini belirtiyor. Buna göre, usulsüzlük tespit edilse dahi emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl geçtiyse iptal ve iade işlemleri uygulanamayacak.