SGK Düğmeye Bastı, Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bu Hataya Düşen Yandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başında, emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi taşıyan kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu doğrultuda binlerce emeklinin evine tebligat gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tebligatlarda, şüpheli durumlarda olan kişilerin 3 iş günü içinde SGK ilçe müdürlüklerine başvurarak ifade vermeleri istendi. Yapılacak inceleme sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edilirse emeklilik haklarının iptali ve ödenmiş maaşların iadesi gündeme gelecek.
İNCELEMELER VE TEBLİGATLAR YOĞUNLAŞTI
SGK, geçmişe dönük prim ödemelerini detaylı bir şekilde incelerken, sahte sigorta bildirimleri ve naylon şirketler üzerinden sağlanan emeklilik haklarına odaklanıyor. Bu kapsamda emeklilere gönderilen uyarı yazılarında, usulsüzlük şüphesi bulunan kişilerin 3 iş günü içinde ilgili birimlere gelerek ifade vermeleri gerektiği belirtiliyor.
USULSÜZLÜK HALİNDE HAKLAR KAYBEDİLECEK
İncelemelerde, emeklilik hakkı kazandıran dönem boyunca gerçek bir çalışma faaliyeti yürütmediği tespit edilen kişilerin prim ödemeleri iptal edilecek. Bu durum, ilgili kişilerin emeklilik haklarını tamamen kaybetmelerine neden olacak. Ayrıca, geçmişte alınmış olan emekli maaşlarının yasal faiziyle birlikte SGK’ya iadesi talep edilebilecek.
SGK yetkilileri, incelemelerin geriye dönük olarak emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yapılabildiğini, bu sürenin aşılması halinde zaman aşımının devreye gireceğini belirtiyor. Buna göre, usulsüzlük tespit edilse dahi emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl geçtiyse iptal ve iade işlemleri uygulanamayacak.