CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Bir Çıkış Daha: 'DEM Partililerin Olduğu Mitingde Olmam'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in yerine kayyım atanması sonrası yapılan mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" dedi. Köksal'ın bu çıkışı CHP lideri Özel'in yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e desteğe gitmesi nedeniyle de dikkat çekti.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Bir Çıkış Daha: 'DEM Partililerin Olduğu Mitingde Olmam'

Daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek için Mardin'e gitmiş ve burada Türk ile beraber halka seslenmişlerdi.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Bir Çıkış Daha: 'DEM Partililerin Olduğu Mitingde Olmam' - Resim : 1

Köksal ise tv100'de katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

"Bir CHP’li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti’ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti’ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez."

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Bir Çıkış Daha: 'DEM Partililerin Olduğu Mitingde Olmam' - Resim : 2

Esenyurt mitingine katılmayan isimlerden olan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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