'Boğaziçi Üniversitesi'ne IŞİD Destekçisi Akademisyen Atanacak' İddiası

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım tartışmaları sürerken yeni bir skandal gündem oldu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne terör örgütü IŞİD’le ilgili tartışmalı çalışmaları bulunan Jaan S. İslam’ın akademisyen olarak atanacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
'Boğaziçi Üniversitesi'ne IŞİD Destekçisi Akademisyen Atanacak' İddiası

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım tartışmaları sürerken pek çok akademisyen de görevden alındı veya uzaklaştırıldı. Bu süreçte üniversiteye yapılan atamalarda gündem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne terör örgütü IŞİD’le ilgili tartışmalı çalışmaları bulunan Jaan S. İslam’ın akademisyen olarak atanacağı iddia edildi. Ailesi Bangladeş ve Türkiye asıllı olan Kanadalı ilahiyatçı J. İslam’ın okula gönderdiği özgeçmişe eklemediği tartışmalı yayınlar da bulunuyor.

1999 doğumlu İslam’ın, yazar olarak gözüktüğü bazı çalışmaların yayımlandığı tarihte 15 yaşında olduğu ve aile üyeleriyle birlikte yayımlandığı öğrenildi. Yazarın bazı yayınlarını ise kendi editörü olduğu dergide yayımladığı görülüyor.

Jaan S. İslam’a ait “Hakiki İslam, Cihat ve Terörizm: İslami Dış Politikanın Bilimi” isimli kitapta IŞİD’e ilişkin “1920’lerde Osmanlı’nın çöküşünden sonra Şerif halifeliği ile birlikte IŞİD, halifelik iddiasında bulunan ilk grup oldu. Bu onlara savaş ilan etme, yasaları uygulama gibi konularda İslami meşruiyet kazandırıyor” ifadeleri kullandı.

IŞİD'in CEZALARI KUR'ANA UYGUNMUŞ

Örgütün uyguladığı cezalara da değinilen kitapta söz konusu cezaların İslam'a uygun olduğu belirtilirken kölelik hakkında “Kölelik ve mülkiyete el koyma İslam hukukuna göre yasak değildir; Hz. Muhammed’in kendisi de zaman zaman kölelere sahip olmuştur ve Kuran’da defalarca ‘kölelerden’ bahsedilir” deniliyor.

Kaynak: Cumhuriyet

Son Güncelleme:
Şeyda Yılmaz'ı Şehit Etmişti! Polis Katili Yunus Emre Geçti Hakkında Yeni Dava Polis Katili Hakkında Yeni Dava
Bakan Göktaş Duyurdu! 5,6 Milyar TL'lik Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı! 5,6 Milyar TL'lik Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı!
Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış
Kayıp İş İnsanı Ölü Bulundu: Ortağından İtiraf Geldi Kayıp İş İnsanı Ölü Bulundu: Ortağından İtiraf Geldi
Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor
Başından Vuruldu, Ölü Taklidi Yaparak Kurtuldu Başından Vuruldu, Ölü Taklidi Yaparak Kurtuldu