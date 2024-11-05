'Boğaziçi Üniversitesi'ne IŞİD Destekçisi Akademisyen Atanacak' İddiası

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım tartışmaları sürerken pek çok akademisyen de görevden alındı veya uzaklaştırıldı. Bu süreçte üniversiteye yapılan atamalarda gündem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne terör örgütü IŞİD’le ilgili tartışmalı çalışmaları bulunan Jaan S. İslam’ın akademisyen olarak atanacağı iddia edildi. Ailesi Bangladeş ve Türkiye asıllı olan Kanadalı ilahiyatçı J. İslam’ın okula gönderdiği özgeçmişe eklemediği tartışmalı yayınlar da bulunuyor.

1999 doğumlu İslam’ın, yazar olarak gözüktüğü bazı çalışmaların yayımlandığı tarihte 15 yaşında olduğu ve aile üyeleriyle birlikte yayımlandığı öğrenildi. Yazarın bazı yayınlarını ise kendi editörü olduğu dergide yayımladığı görülüyor.

Jaan S. İslam’a ait “Hakiki İslam, Cihat ve Terörizm: İslami Dış Politikanın Bilimi” isimli kitapta IŞİD’e ilişkin “1920’lerde Osmanlı’nın çöküşünden sonra Şerif halifeliği ile birlikte IŞİD, halifelik iddiasında bulunan ilk grup oldu. Bu onlara savaş ilan etme, yasaları uygulama gibi konularda İslami meşruiyet kazandırıyor” ifadeleri kullandı.

IŞİD'in CEZALARI KUR'ANA UYGUNMUŞ

Örgütün uyguladığı cezalara da değinilen kitapta söz konusu cezaların İslam'a uygun olduğu belirtilirken kölelik hakkında “Kölelik ve mülkiyete el koyma İslam hukukuna göre yasak değildir; Hz. Muhammed’in kendisi de zaman zaman kölelere sahip olmuştur ve Kuran’da defalarca ‘kölelerden’ bahsedilir” deniliyor.

Kaynak: Cumhuriyet