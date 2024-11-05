Bakan Göktaş Duyurdu! 5,6 Milyar TL'lik Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı!

Bakan Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Bakan Göktaş Duyurdu! 5,6 Milyar TL'lik Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, binlerce engelli ve yaşlı vatandaşının gözünün kulağının beklediği haberi verdi. Bakan Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Göktaş'ın açıklamasında, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdikleri belirtildi.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz” dedi.

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Emekli Mahinur Özdemir Göktaş
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