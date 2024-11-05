Gözler ABD'de: Altın Kritik Güne Nasıl Başladı?

ABD'de yatırımcılar, başkanlık seçimlerine odaklandı. Son anketler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş gittiğini ortaya koydu. Altın yatırımcıları ABD seçimleri öncesinde beklemeye geçti. Peki, altın fiyatları ne kadar?

İşte 5 Kasım Salı güncel altın fiyatları:

Gram altın 3,021 TL

Çeyrek altın 5,057 TL

Yarım altın 10.084 TL

Cumhuriyet altını 20,681 TL

ONS altın 2,733 dolar