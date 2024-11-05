Gözler ABD'de: Altın Kritik Güne Nasıl Başladı?
Gözler ABD'de kritik seçimde. Altın yatırımcıları ABD seçimleri öncesinde beklemeye geçti. Gram altın 3000 TL üstündeki seyrini koruyor. Peki, 5 Kasım 2024 Salı günü altın fiyatları ne kadar?
ABD'de yatırımcılar, başkanlık seçimlerine odaklandı. Son anketler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş gittiğini ortaya koydu. Altın yatırımcıları ABD seçimleri öncesinde beklemeye geçti. Peki, altın fiyatları ne kadar?
İşte 5 Kasım Salı güncel altın fiyatları:
Gram altın 3,021 TL
Çeyrek altın 5,057 TL
Yarım altın 10.084 TL
Cumhuriyet altını 20,681 TL
ONS altın 2,733 dolar
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