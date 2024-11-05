En Düşüğü 1000, En Yükseği 47 Bin TL’ye Yaklaştı: Araç Sahiplerinin Masrafına Masraf Katacak Zam! Trafik Cezası, MTV, Araç Muayene Ücreti…

Trafik cezaları 2025 yılı için dün açıklanan yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranında zamlanacak. Sadece trafik cezaları değil otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri de bu oranda artacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE CEP TELEFONU KULLANIMINA AĞIR CEZALAR YOLDA

Yeni zamlı tarifeye göre kırmızı ışık ihlali veya cep telefonuyla konuşurken araç kullanmanın cezası 2.167 TL’ye yükselecek. Trafikte makas atmanın cezası 9.267 TL, drift yapmanın cezası ise 46 bin 392 TL’ye çıkacak.

İŞTE 2025 ZAMLI TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçme cezası 2.167 TL olarak belirlenirken, trafik levhalarına uymama ve emniyet kemeri takmama cezaları 993 TL olacak. Cep telefonuyla araç kullananlar 2.167 TL ceza ödeyecek. Makas atanlara 9.267 TL, drift yapanlara ise 46.392 TL ceza kesilecek. Tek yönlü yolda ters yönde gitmenin cezası 9.267 TL, hatalı park yapmanın cezası ise 993 TL olacak. Engelli park yerlerini işgal edenler 1.986 TL, emniyet şeridi ihlali yapanlar ise 9.267 TL ceza ile karşılaşacak. Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanlar 2.167 TL, yüzde 30-50 arası aşanlar 4.512 TL, yüzde 50’den fazla aşanlar ise 9.267 TL ceza ödeyecek.

2025 MTV ÜCRETLERİ DE ARTTI

Öte yandan araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gider kalemi ise MTV 2025 zam oranı. Bu kapsamda diğer ödemelere göre farklı bir hesaplama ile yüzde 80’e kadar indirim esnekliği ile MTV oranı en düşük yüzde 8,78, en yüksek ise yüzde 65,89 artış gösterebilir. değeri 260 bin lirayı aşmayan, 1-3 yaş arası ve 1300 cm³ altında motor hacmine sahip araçlar için MTV, 499 liradan başlayarak 5 bin 804 liraya kadar çıkabilecek. Bu kategoride yeni bir aracın vergisi 5 bin 804 lira olarak hesaplanacak. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 1301-1600 cm³ aralığındaki araçlar için ise MTV, 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişiyor. Bu motor hacmindeki araçlar için en yüksek MTV tutarı ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranına göre her yıl zamlanan araç muayene ücretinin 2025 yılında yüzde 43,93 oranında zamlanarak bin 821 liradan, 2 bin 620 liraya yükselmesi bekleniyor.

EHLİYET HARCI DA ARTIYOR

Tüm bunların yanında ehliyet almak isteyenler için de yeni tarife belli oldu.

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)