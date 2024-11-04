Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

TCMB'nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı. TCMB'nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Altın rezervleri, önceki döneme göre 320 milyon 770 bin dolarlık bir artış göstererek 65 milyar 894 milyon 460 bin dolara ulaştı.

Döviz rezervleri ise 287 milyon 460 bin dolarlık bir azalışla 93 milyar 503 milyon 630 bin dolara geriledi.

TCMB'nin toplam brüt rezervleri 33,3 milyon dolar artış gösterdi.

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