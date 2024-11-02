Burcu Köksal CHP'nin Mitingine Neden Katılmadığını Açıkladı: 'Nerede Olacağımı Ben Bilirim'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması siyaset gündemini hareketlendirdi. Belediye başkanına destek açıklaması yapan CHP lideri Özgür Özel ve çok sayıda partili isim İstanbul'da bir miting gerçekleştirdi.

Mitinge katılmayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"NEREDE OLACAĞIMI BEN BİLİRİM"

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge neden katılmadığını açıklayan Köksal, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede, ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar.' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir."