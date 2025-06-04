CHP’li Başevirgen’den İktidara ‘Alım Gücü’ Tepkisi: 2018’de 29 Kilo, 2025’te 5 Kilo Et

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin yıllar içindeki alım gücündeki büyük kayba dikkat çekti. 2018 yılında 1000 TL olan bayram ikramiyesiyle küçükbaş hayvan alınabildiğini hatırlatan Başevirgen, 2025’te 4000 TL’ye çıkarılan ikramiyenin ise artık yalnızca 5,5 kilo et almaya yettiğini belirtti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
CHP’li Başevirgen’den İktidara ‘Alım Gücü’ Tepkisi: 2018’de 29 Kilo, 2025’te 5 Kilo Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersizliğini gündeme taşıdı. 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan emekli ikramiyesinin 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya yükselmesine rağmen, alım gücündeki erimeye dikkat çeken Başevirgen, emeklilerin et almakta dahi zorlandığını belirtti.

Başevirgen, "2018 yılında 1000 TL olan emekli ikramiyesiyle küçükbaş hayvan alınabilirken, 2025 yılında 4000 TL’ye yükseltilen ikramiye, sadece 5 buçuk kilogram et alabiliyor. Yedi yılda emekli ikramiyesi dört kat arttı ancak aynı dönemde et fiyatları da yaklaşık yirmi kat yükseldi. Emekli, asgari ücretli, dar gelir artık bayramda kurban kesmek bir yana dursun sofraya et koyamıyor" ifadelerini kullandı.

'2018 YILINDA 1000 TL İLE 29 KG ET ALINIYORDU'

İkramiyenin yıllar içinde nasıl eridiğini de rakamlarla ortaya koyan Başevirgen, "2018 yılında kilogramı ortalama 35 TL olan kuşbaşı dana etinden, 1000 TL’lik bayram ikramiyesiyle 29 kilogram et alınabiliyordu. Bu miktar, dört kişilik bir ailenin uzun süre et ihtiyacını karşılayabilecek düzeydeydi. Et, sofranın başköşesindeydi; emekli torununa kavurma yapabiliyor, bayramı bayram gibi yaşayabiliyordu" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ SADECE ETE UZAKTAN BAKIYOR'

Bugün ise durumun tam tersi olduğuna vurgu yapan Başevirgen, "TÜİK verileri ile piyasa gerçekleri arasındaki uçurumun ortasında sıkışan emekli, 4000 TL’lik ikramiye ile markete gittiğinde kilogramı ortalama 700 TL’ye dayanan kuşbaşı dana etinden sadece 5 buçuk kilogram alabiliyor" dedi. Başevirgen, "Emekli artık ete sadece uzaktan bakabiliyor" vurgusu yaptı.

'BAYRAM GELDİ EVLERDE GEÇİM DERDİ VAR'

Yüksek enflasyonun maaşlara ve ikramiyelere yansımadığını, ancak temel tüketim ürünlerinde yaşanan fahiş artışların halkı zor durumda bıraktığını belirten Başevirgen, iktidarın ekonomik politikalarını da eleştirdi. Başevirgen, "İkramiye, kağıt üzerinde büyürken, sofrada küçülüyor. Emeklinin cebine giren para artarken, aldığı et, aldığı sebze, gıda azalıyor" diye konuştu.

Başevirgen sözlerini şöyle tamamladı: "Bayram geldi, evlerde bayram sevinci yerine geçim derdi hâkim. Çünkü AKP iktidarının ekonomide yarattığı yıkım sofraları yangın yerine çevirdi."

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