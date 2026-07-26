CHP'de Özel Sonrası İlk Seçim: Yeni Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri Belli Oldu

CHP'de Özgür Özel'in partiden ayrılmasının ardından boşalan grup başkanlığı koltuğuna Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Başkan vekilliğine de İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşkın Türeli seçildi.

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CHP'de Özel Sonrası İlk Seçim: Yeni Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri Belli Oldu
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CHP'de Özgür Özel'in partiden ayrılmasının ardından boşalan grup başkanlığı koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni TBMM Grup Yönetimi'ni belirlemek ve son gelişmeleri değerlendirmek üzere milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda grup başkanlığı için Faik Öztrak ile Gürsel Erol yarıştı. İlk turda Gürsel Erol 19, Faik Öztrak ise 18 oy aldı. İkinci turda Öztrak 21 oyla öne çıkarken Erol 17 oyda kaldı. İkinci turun ardından Erol yarıştan çekildi ve Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

CHP'de Özel Sonrası İlk Seçim: Yeni Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri Belli Oldu - Resim : 1
Faik Öztrak

BAŞKAN VEKİLLERİ DE SEÇİLDİ

Başkan vekilliğine de İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşkın Türeli seçildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'de grup başkanlığı koltuğu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasının ardından boşalmıştı. Özel, 21 Temmuz'da CHP grup başkanı olarak TBMM'deki son grup toplantısına katılmış, aynı gün 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalamıştı.

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Kaynak: ANKA

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