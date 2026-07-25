CHP'den 'Figüran' İddiasına Yalanlama: Hukuki Süreç Başlatılacak

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CHP'nin bugün İstanbul'da düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenine ilişkin ortaya atılan 'ücretli figüran' iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. BirGün gazetesinde yayımlanan haberde, farklı cast ajansları üzerinden kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce kişinin organizasyona getirildiği, katılımcılara slogan ve alkış provası yaptırıldığı, bazı kişilereyse CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği iddia edildi.

CHP'DEN SERT YALANLAMA

İddiaların ardından CHP cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi 'yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğinde' olarak nitelendirdi. Tekin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu. Sadece bu açıklamayla kalmayacağım. Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamı hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Siz Kimin Figüranısınız?



Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu.

Bugün açıklamış olduğum itirafçıların fotoğraflarını, itiraf belgelerini görmemek adına her zaman olduğu gibi yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki… https://t.co/5UTKMm9ocX — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) July 25, 2026

MÜSLİM SARI: 'AHLAK DIŞI İFTİRA'

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir" dedi.

Sarı, CHP'ye her gün binlerce kişinin kendi iradesiyle katıldığını belirterek, törene katılan işsiz, emekli ve atanamayan öğretmenlerin 'paralı figüran' olarak nitelendirilmesinin vatandaşların onurunu hedef aldığını savundu. CHP'nin iddialara karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını da sözlerine ekledi.

Tetikçilikle Basın Ahlakı Bağdaşmaz!

Partimizin İstanbul’da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.

CHP’ye her gün binlerce yurttaşımız kendi iradesiyle, bu ülkenin… https://t.co/J5xwzi6AcQ — Müslim Sarı (@muslimsarichp) July 25, 2026

Kaynak: Haber Merkezi