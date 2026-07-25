'Ayrılanların Bazıları Sıkıntılıydı, Arınma Büyük Ölçüde Tamamlandı'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, YENİ Parti'nin kurulmasıyla CHP'de yaşanan ayrılıkları tv100'de değerlendirdi. Kuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Yüzde 50+1'i alan cumhurbaşkanı oluyor. Partiler olarak ortak aday çıkarmamız lazım. Toplum ortak hareket etmemizi bekliyor. CHP'liler olarak buna cevap vermemiz lazım.

* CHP'liyim diyen ve CHP üyesi olan herkes üyemizdir, CHP'lidir. Defosu olmadığı müddetçe, mahkeme kararı olmadığı müddetçe CHP'lidir. Özelci, şucu, bucu… Bütün partilileri yanımızda görmek isteriz.

'AYRIMCILIK YAPMAK DOĞRU DEĞİL'

* Ayrımcılıklar yapmak doğru değil. Geçici ayrımları yaparak partide yeni bölünmelere sebep olmak yanlıştır. Halkın talepleri karşısında proje üretmek durumunda bir araya gelmemiz gerektiğini biliyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Mahkeme kararıyla yolsuzluk tespit edilmediği sürece herkes CHP'lidir bizim gözümüzde.

DOKUNULMAZLIK SORUSUNA YANIT

* (TBMM’ye gelmesi beklenen dokunulmazlık dosyalarına CHP’nin ‘evet’ diyeceği iddiasına yanıt) Bizim böyle bir gündem söz konusu olduğunda terörle, yolsuzluklarla ilgili sorun olmadığı müddetçe arkadaşlarımızın arkasında oluruz. Özellikle kürsü dokunulmazlığının devam etmesi lazım. Arkadaşlarımıza karşı demokrasinin gereği olarak hıyanet içinde olmayız.

'ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ'

* Kamuda, yerel yönetimlerde adı yolsuzluklara karışan isimler oldu. Bir kısmının bile doğru olması parti açısından sıkıntılı. 91 milletvekilinin 9 kadarı parti içinden tedbirli olarak uzaklaştırılmıştı. Diğer milletvekillerinin bazıları sıkıntılıydı. Bunların ayrılmasıyla da arınma büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu.

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

* Mahkeme kararına göre 38. Kurultay iptal ediliyor. 37. Kurultay'da seçilmiş yönetime dönüyor. Yıl sonuna doğru Yargıtay'da kararının kesinleşeceğini varsayarak Eylül ayında kurultay sürecini başlatıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi