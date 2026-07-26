Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtulurken, yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.
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Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.
KORKUNÇ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
VALİ 2 YARALIDAN BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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Kaynak: AA
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