Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtulurken, yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

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Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

KORKUNÇ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VALİ 2 YARALIDAN BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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Antalya Trafik kazası
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