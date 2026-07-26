Adana'da Kanlı Gece: Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarla manzara izlemek üzere geldiği Rüzgarlı Tepe bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra üzerinde tabanca ile yakalanan 28 yaşındaki şüpheli Osman A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

SALDIRGAN 3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Araçla Rüzgarlı Tepe mevkisine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A.’nın silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre kadının dışarıda 2 erkeğin ise araç içerisinde vurulduğu olaydan sonra şüpheli geldiği araçla bölgeden uzaklaştı.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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