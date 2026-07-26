Kastamonu'da Sel ve Su Baskını Alarmı: Onlarca Ev Tahliye Edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle alarma geçildi. İlçe genelinde zemin katlarda yaşayanlar tahliye edilirken, bu kapsamda gece saatlerinde 150'den fazla iş yeri, konut ve depoyu su basarken bazı araçlar da sular altında kaldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

İLÇEDE ALARMA GEÇİLDİ

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

ONLARCA YERİ SU BASTI

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

ZEMİN KATTA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA-İHA

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Kastamonu'da Sel ve Su Baskını Alarmı: Onlarca Ev Tahliye Edildi Kastamonu'da Sel ve Su Baskını Alarmı: Onlarca Ev Tahliye Edildi