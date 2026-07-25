Dilan Polat Hakkında Yeni Soruşturma, Başsavcılıktan Açıklama Geldi

Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın 'ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık' suçlamasına ilişkin olduğu açıkladı.

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Dilan Polat Hakkında Yeni Soruşturma, Başsavcılıktan Açıklama Geldi
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yürütülen yeni soruşturmaya ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Başsavcılık kaynakları, sosyal medyada öne sürülen 'yeni kara para soruşturması' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Dilan Polat ve bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın, 'ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık' iddiasına ilişkin olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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