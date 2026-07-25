Dilan Polat Hakkında Yeni Soruşturma, Başsavcılıktan Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yürütülen yeni soruşturmaya ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Başsavcılık kaynakları, sosyal medyada öne sürülen 'yeni kara para soruşturması' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Dilan Polat ve bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın, 'ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık' iddiasına ilişkin olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi