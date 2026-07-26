ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı iddia edildi.

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ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı
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ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın bölgedeki ABD unsurlarına misillemeleriyle geçen iki haftalık gerilimin ardından, The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

TRUMP'TAN 'ŞİDDETLİ SALDIRI' KARARINDA GERİ ADIM

NYT’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; Cuma günü İran’a yönelik saldırıların şiddetlendirileceğinin sinyalini veren Trump, üst düzey kurmaylarıyla yaptığı istişarelerin ardından bu kapsamlı operasyonu şimdilik erteleme kararı aldı.

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN UYARISI ETKİLİ OLDU

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in, İran’a karşı yeniden kapsamlı bir operasyon başlatılması durumunda ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) elindeki önleyici füzelerin kritik düzeyde azalabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı. Bu uyarının Trump’ın kararında etkili olduğu kaydedildi.

SALDILARIN NETİCESİ HAKKINDA ŞÜPHELER VAR

Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili ise, Washington yönetiminde şiddetini artıran bir askerî harekatın İran'ı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı konusunda şüpheler bulunduğunu söyledi. Söz konusu kaynak, aksine son dönemde peş peşe düzenlenen saldırıların İran'ı dış tehditlere karşı birleştirdiğinin ve kenetlenmesini sağladığının değerlendirildiğini aktardı.

13 GECELİK SALDIRI SERİSİNE ARA VERİLDİ

ABD ordusu İran’a 13 gece üst üste düzenlediği saldırılara Trump’ın talimatıyla dün gece ara vermişti. Öte yandan, ABD ordusunun İran’a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü ancak Trump'ın henüz bu konuda kesin bir karar vermediği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA

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