İstanbul'da Metro Seferlerinde Aksama

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu'nda bir yolcunun raylara düşmesi sonucu seferlerde aksamalar meydana geldiği duyuruldu. Trenler Gayrettepe İstasyonu'nda durmazken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılırken, yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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İstanbul'da Metro Seferlerinde Aksama
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İstanbul'un en yoğun metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Gayrettepe durağında bir yolcu raylara düştü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.

METRO SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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