İstanbul'da Metro Seferlerinde Aksama
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu'nda bir yolcunun raylara düşmesi sonucu seferlerde aksamalar meydana geldiği duyuruldu. Trenler Gayrettepe İstasyonu'nda durmazken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılırken, yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü belirtildi.
İstanbul'un en yoğun metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Gayrettepe durağında bir yolcu raylara düştü.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 26, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/Lz2JxF2okH
METRO SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI
Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 26, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu’nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle araçlarımız Gayrettepe İstasyonu’nda durmamaktadır.
Seferlerimiz Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak devam…
Kaynak: Haber Merkezi