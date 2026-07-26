İstanbul'da Metro Seferlerinde Aksama

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İstanbul'un en yoğun metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Gayrettepe durağında bir yolcu raylara düştü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.

METRO SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu’nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle araçlarımız Gayrettepe İstasyonu’nda durmamaktadır.



Seferlerimiz Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak devam… — Metro İstanbul (@metroistanbul) July 26, 2026

Kaynak: Haber Merkezi