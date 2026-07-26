Meteoroloji 8 İl İçin Alarm Verdi: Sel, Yıldırım ve Fırtınaya Dikkat

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Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

ANİ SEL VE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji, yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi