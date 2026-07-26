Adana'da Kanlı Gece! Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü: 2 Kişinin Cinayete Tanık Olduğu İçin Vurulduğu Ortaya Çıktı

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Adana'da seyir tepesinde Osman A.'nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'in (28) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

TARTIŞTIĞI KADINI KATLETTİ

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden Osman A. ile Yılmaz'ın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman A., Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

GÖRGÜ TANIĞI İKİ KİŞİYİ DE ÖLDÜRÜP KAÇTI

Osman A., daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

ISRARLA GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA