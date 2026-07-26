Motosikletli Çetelere Darbe: Düğmeye Basıldı, Suç Oranları Çöktü

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Bakan Çiftçi, motosiklet kullanılarak düzenlenen bu tür saldırıların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

'OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'

Bakanlık koordinasyonunda silahlı suç örgütlerinin eylem kabiliyetini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların ve önleyici güvenlik çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, güvenlik birimlerince bu yöntemi kullanan yapıların bütün bağlantılarıyla takip edildiğini söyledi.

'SUÇ ZİNCİRİNİN BÜTÜN HALKALARINI HEDEF ALIYORUZ'

Mücadelenin yalnızca saldırıyı yapan kişilerle sınırlı tutulmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz."

Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret ederek, kullanılan yöntemin değişmesinin güvenlik birimlerinin takibinden kurtulmaya yetmeyeceğini bildirdi.

MOTOSİKLETLİ SALDIRILARDA KESKİN DÜŞÜŞ

Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olaylara ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Böylece söz konusu olaylarda azalma sağlandı."

Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini bildirdi.

'HEDEFİMİZ EYLEM KAPASİTESLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK'

Elde edilen sonuçların güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun, geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA