MasterChef'te Olaylı Gece

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MasterChef Türkiye'de 8. ana kadro yarışmacısının belirlendiği bölümde Esra'nın ekranda görünmemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada peş peşe yorumlar yapılırken, yarışmacının yarışmaya devam edip etmediği ise merak konusu oldu.

MASTERCHEF ESRA YARIŞMAYI TERK ETTİ

MasterChef Esra son bölümde yarışma sırasında ağlayarak "Yarışmak istemiyorum ben" dedi. Yaptığı tabaktan memnun olmayan Esra gözyaşlarını tutamadı. Tabağı beğenilmeyen Esra daha sonra arada ayrılık kararı aldı.

AYRILIK KARARINA TEPKİ

Daha sonra MasterChef jürileri Esra'nın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Somer Şef "Yukarı gelmemeyi tercih etmiş. Herkes buraya hayalleri için geliyor madem buranın zorluğuna, eleştirisine dayanamıyorsan o zaman MasterChef'te ne işiniz var? İsteyen gelir istemeyen gider" sözleriyle yarışmacıya tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi