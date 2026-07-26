Gürsel Tekin 'Figüran' İddialarına Ateş Püskürdü: FETÖVARİ Kirlik Bir Tuzak

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CHP'de yaşanan "paralı figüran" tartışmalarına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu iddiaları "FETÖVARİ kirli bir tuzak" olarak nitelendirerek, komployu kuranların tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

'YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYORUZ'

Gürsel Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir çamur medyanın operasyonuna karşı karşıya kalmamak için salonumuz sınırlı sayıda olduğu için arkadaşlarımızın isimlerini aldık. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok.

'FETÖ'CÜLERİN TEZGAHININ SORUMLUSUNUN ÜSTÜNE GİDECEĞİZ'

Bize salona tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Ajans, cast... Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir. Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık, kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur.

'SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN'

Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Burhanettin Bulut medya satın almaya bakan kişi. Birgün Gazetesi'ne çok üzüldüm. Nasıl kirlendiniz yahu? Bu ne? Aziz İhsan BurhaNettin'i satın alıyor, Burhanettin de gazeteleri satın alıyor. Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu. Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun."

Kaynak: ANKA