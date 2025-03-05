CHP Lideri Özgür Özel, Brüksel'de Temaslarına Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de çeşitli temaslarda bulunuyor. Özel, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ile Avrupa Sosyalist Partisi Grubu Başkanı Luca Menesini ile bir araya geldi.

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CHP Lideri Özgür Özel, Brüksel'de Temaslarına Devam Ediyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) İlerici İttifaki Grubu’nun grup konuşmasında konuşmak üzere, Belçika’nın Brüksel kentine gelen Özel, konuşmasının ardından parlamentodan liderlerle ikili temaslarda bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel, Brüksel'de Temaslarına Devam Ediyor - Resim : 1

Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.

Özel ve CHP heyeti, parlamento binasında ilk olarak Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi (AFET) Başkanı David McAllister ile ardından, AP S&D Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüştü.

CHP Lideri Özgür Özel, Brüksel'de Temaslarına Devam Ediyor - Resim : 2

Sonrasında Özel, Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) Başkanı Kata Tütto ve CoR Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Grubu Başkanı Luca Menesini ile bir araya geldi.

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Kaynak: ANKA

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