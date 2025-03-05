Otoyol Şantiyesinde Patlama! Anne Kız Ölümden Döndü

Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlatılan dinamit nedeniyle fırlayan kayalar iki eve isabet etti. Olayda anne ve kızı yaralandı.

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Otoyol Şantiyesinde Patlama! Anne Kız Ölümden Döndü

Mersin'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesindeki bir inşaat firması tarafından yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu çalışma sahasında bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğü bölgede kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi

KAYA PARÇALARI EVLERE İSABET ETTİ

Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evin damından içeri girdi. Bu sırada evde bulunan baba Gül'ün yanından geçen kaya parçası eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya isabet etti. Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak zarar verdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne ve kızı ilçe devlet hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'PENCERE ÖNÜNDE NEDEN DURDUNUZ' DEMİŞLER

Yaşananları anlatan Ali Gül, "Hanım ve kızımla otururken pencereden dışarı patlamaya bakıyorduk. Patlama olduktan sonra taşlar her tarafa dağıldı. Yukarıdan bir taş geldi benim kafamı sıyırdı, hanımın omzuna, oradan kızımın dizine vurdu. İkisi de yığıldı kaldı orada. Hastaneye gittiler, polis geldi tutanak tuttular" dedi.

Şantiye sahasından birinin geldiğini de anlatan Gül, "Pencere önünde niye durdunuz, taş tavandan gelmiş, pencerenin önünde niye durdunuz diyor. Pencere önünden gelen taş yok tavandan gelen taş var, adam bir şekilde örtbas etmenin hesabını yapıyor" diye tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Ali Gül'ün evine güvenlik amaçlı taktırdığı kameralar ise o anları kaydetti. Görüntülerde patlama anıyla birlikte ortaya çıkan toz bulutu ve kaya parçalarının fırlaması yer aldı. Fırlayan kaya parçalarının başka bir binanın damına düşme anı da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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