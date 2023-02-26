Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya geliyor: 2 Mart'taki toplantı öncesi pürüzler giderilecek

Millet İttifakı, 2 Mart'ta aday belirleme sürecini başlatıyor. Akşener'in geçen günlerde canlı yayında söyledikleri muhalefette yeni bir gerilim olarak değerlendirilmişti. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarın bir araya geleceği, 2 Mart'taki toplantı öncesi pürüzlerin giderileceği belirtildi.

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Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya geliyor: 2 Mart'taki toplantı öncesi pürüzler giderilecek

Türkiye'yi sarsan depremin ardından, siyaset yaklaşan seçimlerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Millet İttifakı, 2 Mart'taki toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışacak. 

Adaylık tartışmaları yeniden başlarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçen günlerde katıldığı canlı yayında CHP ve aday belirleme süreciyle ilgili sözleri muhalefetteki gerilimi arttırdı. 

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CHP'DE ADAYLIK TOPLANTISI

CHP Grup Başkanvekillerinin yayınladığı bildiri konuşulurken isminin metinde geçmediği bir adayın da gündemde olduğu ifade edildi. Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, bağlandığı programda CHP ve İYİ Parti liderlerinin yarın bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

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 "TOPLANTI ÖNCESİNDE PÜRÜZLERİNDE GİDERİLMESİ İÇİN GÖRÜŞECEKLER"

Halk TV Haber Müdürü Bengü Şap Babaeker’in açıklamalarından bazı önemli başlıklar şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya gelecekler. İYİ Parti ile CHP arasında ne zamandır gerilimin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler. Ama o açıklamada şöyle bir metin vardı: 'Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde ortaklaştılar' dedi Özgür Özel. Bu cümle bir tartışma yarattı. CHP'deki kaynaklarımla da görüştüm. Tüm vekiller partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adının bu bildiriye yansımasına izin vermedi. Ama aday belirleme yetkisinin 6'lı masada olduğunu söyledi."

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