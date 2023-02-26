SGK'da EYT hazırlığı: Masalar kuruldu, tablolar hazırlandı

SGK bahçelerinde 'EYT' hazırlığı: Masa ve tablolar yerleştirildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yeni gündemde.

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için artık son aşamaya gelindi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'te ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak.

Depremler nedeniyle iki haftalık verilen aranın ardından 28 Şubat günü mesaiye başlayacak olan Meclis'te, EYT düzenlemesinin de o gün Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Ocak ayı sonunda AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan teklif için son adım Genel Kurul'da atılacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla geçmesi, Mart ayı başında da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SGK BAHÇELERİNDE MASALAR KURULDU

EYT için artık geri sayım başlarken, çalışmalar da hızlandı. ATV Haber'in haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her gün yoğun mesai yaparken, kurumların bahçesine masalar yerleştirildiği görüldü.

Söz konusu masalarda emekli adayları, dolduracakları dilekçelerini içeriye teslim edecek ve emeklilik işlemleri o teslim işlemlerinden sonra resmen başlayacak.

SGK'lardaki hazırlıklar arasında bahçelere yerleştirilen tablolar da var.

İşe giriş tarihine göre, hizmet süresi ve pirim gün sayısı şartlarını gösteren tablolar yardımıyla vatandaşların kimseye bir şey sormadan tablolarını doldurabilmeleri hedefleniyor.