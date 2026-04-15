CHP İl Binası Davasında Kritik Erteleme

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili 22 ismin yargılandığı davada mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin mali denetim raporunu bekleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma 16 Aralık’ta görülecek.

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında bir avukatlık bürosunda kaydedilen ve 2024 yerel seçimleri öncesinde servis edilen "para sayma" görüntülerine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmaya, aralarında eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de bulunduğu 22 sanıktan katılan olmadı.

AYM RAPORU BEKLENECEK

Duruşmada söz alan sanık avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) siyasi partilerin mali denetimi kapsamındaki incelemesinin sürdüğüne dikkat çekti. Avukatlar, AYM raporunun davanın temelini oluşturduğunu belirterek, bu raporun "bekletici mesele" yapılması ve dosyanın durdurulması talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyada yaşanan hakim değişikliği ve davanın kapsamlı yapısı nedeniyle, savunma makamının "davanın durdurulması" ve "AYM raporunun beklenmesi" taleplerinin bir sonraki celsede karara bağlanacağını açıkladı.

GÖZLER 16 ARALIK'TA

Hakim, dosyanın kapsamlı olması ve hakim değişikliği nedeniyle taraf müdafiilerinin bekletici mesele ve durma kararı verilmesi taleplerinin bir dahaki celsede değerlendirileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi’ndeki ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar veren hakim, duruşmayı 16 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

