Gülistan Doku Soruşturmasında Ceset Gömülüp Yer Değiştirdi İddiası: Gizli Tanık Yıllar Sonra Anlattı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki ilk önemli gelişmede, 2022'de daktiloyla yazılan ve ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan isimsiz notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu yer aldı.

DAĞLIK, ISSIZ BÖLGELERDE...

Bunun üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı aracın PTS kayıtlarını inceleyince, yanında arkadaşı Umut Altaş ile birlikte gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiğini belirledi.

BAZI YAZIŞMALARI SİLMİŞ

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bazı yazışmaları sildiği, sosyal medya paylaşımlarında ise Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi verdiği anlaşılırken, kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN SIM KART DETAYI: VALİ TESLİM ETMEMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sırada Gülistan Doku'nun telefonu kayıp olduğu için, annesinin 'birileri ulaşır' diye kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı, ancak kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı belirlendi. Sonel'in ise 'Savcılığa teslim edeceğim' dediği kartı teslim etmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

GİZLİ TANIK SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma sürerken geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık "Şubat", Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini iddia etti.

GÖMÜLDÜ DAHA SONRA ÇIKARILDI

Gizli tanığın tarif ettiği bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede de mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine başka noktalarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri yapıldı.

700 SAATLİK MOBESE GÖRÜNTÜSÜ SANİYE SANİYE İZLENDİ

Son olarak 700 saatlik yeni MOBESE görüntülerini de inceleyen JASAT, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününü dakika dakika mercek altına aldı.

SORUŞTURMADA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, kamera kayıtlarında da yer alan yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, vali ve korumasıyla irtibatı olduğu belirlenen eski polis Gökhan Ertok, Ferhat Güven, o dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi kamera sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ile Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve Nurşen Arıkan gözaltına alındı. Amerika'da olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarmak için çalışmalara başlandı.

'NEDEN SIM KART ÇIKARDINIZ?'

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Songül Acar da yine soruşturma kapsamındaki ifadesinde şunları söyledi:

"Gülistan Doku'nun kullandığı hat annesinin adına kayıtlıymış. Gülistan kaybolunca annesi, yeni sim kart çıkarmış. Gülistan'ın ablası Aygül Doku bana, sim kartı telefona takıp Whatsapp bilgilerini beklediği sırada vali beyin kendisine haber göndererek, tüm aile fertlerini acil yanına çağırdığını ve 'Siz yedek sim katı neden çıkardınız, eski sim karttaki bilgiler silinebilir. Ama ben buna ilişkin bir çalışma yapacağım. Sim kartı bana verin, incelenmesi için savcılığa vereceğim' dediğini anlattı. Aygül Doku da, Whatsapp bilgileri henüz yüklenmeden, kartı vali beye vermiş. Sonra ben vali beyin koruması Şükrü Eroğlu'na gelişme olup olmadığını sorduğumda, 'Vali Bey çok çalışıyor. Bir sürü ekip getirtti. Sim kartı da savcılığa verdi' dedi.”

GÜLİSTAN'IN ABLASI: "ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Sabah'a konuştu:

"Sayın Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri, kardeşimin soruşturmasıyla yakından ilgilendiğini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da 'Soruşturma kime uzanırsa uzansın bu olayı çözün' talimatı verdiğini öğrendik. Sayın Bakan'a inandık ve güvendik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'da adeta iğneyle kuyu kazdı. Soruşturmayı derinlemesine ele aldı. Bu gelişmeyle kardeşimin soruşturmasında adalete olan güvenimiz yeniden yeşerdi. Bu sayın bakan ve başsavcının sayesinde oldu. Kardeşimin failleri de adalet önünde hesap verecek.”

BAKAN GÜRLEK'TEN NET MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doku ailesinin acısını paylaşıyor; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkânlarını seferber etmeye devam edeceğiz"açıklaması yaptı. Bu arada, Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim açılış programına katılan Bakan Gürlek, adliye kapısının adaletin ve eşitliğin kapısı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Gürlek, "Bugün adliyelerimiz; fiziki imkânları, teknolojik altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle geçmişle mukayese dahi edilemeyecek seviyede. Adalet hizmetleri, halkımıza daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde sunulmaktadır" dedi.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ EBRU SAVCI DEĞİŞTİRDİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve daha önce İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ebru Cansu, 2024'te Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Türkiye'deki 3 kadın başsavcıdan biri olan Ebru Cansu, dosyayla bizzat ilgilendi. Doku ailesiyle görüşen Cansu, "Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benim de kızım. Ben bu yola başımı koyarım, Gülistan'a ne olduğunu bulacağım" sözünü verdi.

Soruşturmayı en baştan yürütme kararı veren Cansu, özel bir ekip kurdu. Doku'nun kaybolmasından önce ve kaybolduğu gün il genelindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını toplatarak inceleten ve 700 saatlik görüntüleri bizzat kendisi izleyen Cansu, olayı çözdü.

Kaynak: Sabah